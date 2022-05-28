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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

烏克蘭前總統被禁出境 控政府違反政治停火協議

2022/5/28 20:23
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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）今天表示，他被禁止離開烏克蘭，並指控烏國政府違反俄羅斯入侵以來實施的所謂「政治停火」協議。

波洛申科在2014年至2019年擔任烏克蘭總統，從俄國侵略烏克蘭戰爭開始以來就頻繁公開露面，出現在國際電視畫面中並發表評論。

波洛申科領導的歐洲團結黨（European Solidarity）是烏克蘭國會第二大黨，僅次於現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的執政黨。

俄國軍事入侵烏克蘭後，烏克蘭國會禁止若干親俄政黨活動，並允許其他政黨在所謂的政治停火協議下繼續運作，這是一種默契，即各方擱置國內政治分歧，團結一致抵禦俄國侵略。

但波洛申科的辦公室今天表示，他「有意出境被拒」，因而指控政府違反政治停火。

他的辦公室並說：「當局這項決定可能已違反開戰以來達成的『政治停火協議』…這是團結全國以對抗俄軍入侵的基礎之一。」

波洛申科原訂參加烏克蘭代表團，前往立陶宛出席北大西洋公約組織議會大會（NATO Parliamentary Assembly）的會議，而且已經獲得官方許可。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110528

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