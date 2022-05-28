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里約熱內盧機場廣告螢幕被駭 公然播放色情片

2022/5/28 22:15
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（中央社里約熱內盧27日綜合外電報導）巴西里約熱內盧的沙灘上隨處可見穿著丁字褲的辣妹，嘉年華充斥身材健美的男女，夜生活五光十色，但這個城市今天把熱情的層次提升到全新境界，機場竟放起了色情片。

里約熱內盧聖多斯杜蒙機場（Santos Dumont Airport）的螢幕顯然遭到駭客入侵，機場內播放色情片的畫面被震驚又困惑的旅客拍下，並上傳到社群網路。

一名推特（Twitter）用戶開玩笑說道：「看來今天有很多人要錯過飛機了。」

另一人則說：「歡迎來到聖多斯杜蒙雞場（Santos Dumont Airporn）。」

巴西國家機場管理局（Infraero）表示，這些播放色情片的螢幕由一間私人企業管理，用途是播放廣告，並非播放官方的航班資訊。

巴西國家機場管理局還說，已經採取適當法律行動，並將此案告知聯邦警方。

「機場系統內有問題的螢幕會持續關閉，直到負責的公司確保螢幕安全無虞。」

但不是每個人都對這件事情一笑置之。

有一名網友說：「想像要是有旅客帶小孩經過怎麼辦。真是不尊重人。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110528

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