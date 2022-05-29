烏談判代表：與俄協議一文不值 武力才能阻入侵

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚、和平談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，和俄羅斯的任何協議都不能相信，阻止莫斯科入侵的唯一方法，就是靠武力。

波多利雅科在Telegram上寫道：「和俄羅斯的任何協議都一文不值，怎麼可能和一個總以憤世嫉俗以及宣傳方式撒謊的國家談判？」

俄羅斯與烏克蘭最近一次已知的面對面談判是在3月29日，和談停滯後雙方互相指責。克里姆林宮本月稍早表示，烏克蘭不想繼續談；基輔官員卻認為，和談沒有進展，都是俄羅斯的錯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，唯一值得一談的人就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti），因為所有事情都是由蒲亭決定。

澤倫斯基昨天接受荷蘭電視台訪問時表示：「他們的外交部長說什麼不重要，他派一些談判團來也不重要…很遺憾，這些都是無名小卒。」

蒲亭說，俄軍進行特殊軍事行動是為解除烏克蘭武裝，讓烏克蘭擺脫激進的反俄民族主義；烏克蘭與其盟友卻認為這是虛假的藉口。

波多利雅科表示：「俄羅斯已經證明它是個野蠻國家，威脅世界和平；要阻止野蠻國家，唯有靠武力。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110529