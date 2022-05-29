德州小學槍擊案警空等1小時才攻堅 當局要查

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（中央社德州尤瓦爾迪28日綜合外電報導）美國德州調查人員今天試圖釐清尤瓦爾迪校園槍擊案因應行動何以犯下關鍵錯誤決策，包括當有學生從教室內打電話求救，竟有近20名警察在教室外等了近1小時。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）犯案，1個多小時後才遭到擊斃。此事件造成19名學童和2名教師喪命，為美國近10年來傷亡最大的校園槍擊案。

路透社報導，警方為何在廊道上等候近1小時才進入現場、擊斃槍手，這是德州公共安全局（Texas Department of Public Safe）調查的核心。

隨著獨立調查的呼聲升高，及執法單位因應作為引發的批評日增，遠從休土頓（Houston）和達拉斯（Dallas）的警力也抵達尤瓦爾迪來支援地方當局，某些情況下負責保護尤瓦爾迪警察、市長和槍手購買兩隻兩支半自動步槍的槍店。

同時，調查人員也仍在釐清槍手犯案動機。凶嫌拉莫斯18歲，高中中輟生，沒有刑事前科，也未有心理疾病史，不過，他在社群媒體上發布的威脅訊息逐漸曝光。

德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）本週稍早表示，拉莫斯手持AR-15半自動步槍進入兩間相連的四年級教室時，至少有兩名學童從教室打了911求救。

一名女孩在中午12時3分在電話中低聲說「他在112教室」；同一個女孩在12時43分懇求911接線人員「拜託現在就派警察過來」，4分鐘後她又打一次。12時51分，亦即這名女孩首次打911求援之後超過45分鐘，美國邊境巡邏隊（USBP）率領特勤小組攻堅，結束這場血案。

前前後後下來，執法人員在教室外等候的期間，從校園內撥打出的求救電話至少有8通；這段期間有多少9、10歲的學童受害，目前不得而知。兩名打電話求救的孩童都倖存下來。

麥克洛說，現場指揮官亦即校區警察單位主管，做下錯誤判斷，以為拉莫斯已被包圍，對學童們不再構成威脅，警察有時間來準備攻擊行動。

麥克洛表示：「這是錯誤的決定。」他承認依據標準作業規定，警方必須立即採取行動來對抗槍手，而不是等待支援。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110529