因應台灣有事 日退將：台日應交流作戰計畫

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日本前自衛艦隊司令官松下泰士28日在東京以「台灣有事與日本有事」為題進行演講時表示，台灣地處要衝，台灣有事必是複合式事態，須先做好因應對策。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月29日

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本前自衛艦隊司令官松下泰士表示，台灣有事就是日本有事，只要中國不放棄霸權主義，台灣就絕對不能被中國併吞。他主張，台日應進行包括資訊交換、作戰計畫等交流。

松下昨天接受日本李登輝之友會的邀請，在東京以「台灣有事與日本有事」為題進行專題演講時提到台灣的重要性。

他說，台灣是西太平洋的要衝，形成東海－南海－太平洋的「咽喉點」（choke points），攸關日本海上航路防衛。

松下強調，台灣也是東海地區自由民主的要衝，是超親日的國家，「台灣有事就是日本有事，只要中國不放棄霸權主義，台灣就絕對不能被中國併吞」。

松下引用今年3月22日台灣民意基金會公布的一項民調結果說明台灣是超親日的國家。民調內容顯示，台灣有事之際，認為自衛隊會參戰協防台灣的台灣民眾有43.1%；認為美軍會參戰的有34.5%。

他說：「從數字來看，自衛隊似乎比美軍更受台灣民眾信任。」

對於台灣有事，松下指出幾項憂慮，包括台灣有事必成複合式事態，中國促使俄羅斯和北韓以某種方式介入；日本國內反對駐日美軍基地的鬥爭趨於激烈；日本是否因遭一枚飛彈攻擊就退縮；台灣是否在混合戰（包括駭客攻擊、假訊息散播）的階段就投降。

松下認為，上述這些都必須事先列入考量，做好因應、準備。

有關日本與台灣的軍事交流，松下認為，至今日本現役自衛官與台灣之間的交流受到很大限制，但為了因應台灣有事，有必要針對資訊交換、作戰計畫、撤僑及疏散避難民眾的計畫進行協商。

他說，目前在台灣的日僑約有2萬多人，等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後重啟觀光，將有許多日本觀光客訪台，日本須與台灣先協商，建立相關的溝通平台。

對於日本現行法令是否能與台灣共享資訊一事，松下表示，日本的現行法令並未對台日共享資訊設限，至今日本現役自衛官未與台灣進行軍事交流，只是怕刺激中國。

他說，因擔心刺激對手而沒能適時做出該做的事，結果就會讓對手得寸進尺。例如，日本自衛隊避免在東海航行靠近日、中中間線，結果中國卻擅自在該海域擴大開採天然氣，開採設施從2014年的4座增至目前的17座。

松下認為，對付中國須以堅定的態度表達決心才行，就如美國總統拜登（Joe Biden）23日在美日領袖高峰會後的聯合記者會上明確表達若中國侵犯台灣、美軍會防衛台灣。

他說，拜登這項發言是為了加強對中國的牽制，絕非失言，美國的「戰略模糊」還是明確一點較有效。

松下還秀出一張對付中國的指引說，包括採取堅決的態度，對付中國這點最重要，不須有不必要的恐懼。其次是要有信念與氣魄，因為中國欺弱怕強，展現強烈不屈的信念以及對決的氣魄很重要。最後一點就是要冷靜以對，對於中國的挑釁，不要中計。

松下說：「這份指引並不是我創的，而是日本警方發表的『暴力團（黑道）應對指南』，只要把『暴力團』主詞改成『中國』，完全適用。」（編輯：周永捷）1110529