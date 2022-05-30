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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

傳法國記者命喪烏東 拜登稱不會送能襲俄火箭援烏

2022/5/30 22:53
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭盧甘斯克州今天傳出有法國記者死亡，烏國國防部則說，俄羅斯準備恢復對烏國東部斯拉夫揚斯克區的攻勢。同日美國總統拜登表示，不會把能射進俄國的火箭系統送到烏克蘭。

路透社報導，烏國東部盧甘斯克州（Luhansk）的州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，一輛裝甲交通工具遭俄軍砲彈的彈片擊中，造成一名法國記者死亡，隨後盧甘斯克州暫停疏散平民。

蓋戴在應用程式（App）Telegram寫道，彈片射穿車輛的防護層，殺死車內記者。法國外交部說正在確認相關消息。

另外，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）今天表示，俄軍正在重新部署，準備恢復在烏東斯拉夫揚斯克地區（Sloviansk）方向的攻勢，同時繼續嘗試包圍北頓內茨克市（Sievierodonetsk）。

莫圖茲雅尼克在簡報會上說：「在斯拉夫揚斯克（軸線），敵軍正在重新部署，準備在伊久姆（Izium）-巴爾文科沃（Barvinkove）和伊久姆-斯拉夫揚斯克等方向恢復攻擊。」

他並表示，烏克蘭部隊試圖朝俄軍防守的沿海地區挺進，並取得若干成功。

戰鬥最激烈的區域是北頓內茨克市附近，這座城市是烏克蘭部隊在烏東頓巴斯地區（Donbas）盧甘斯克州最後一個重要據點。莫圖茲雅尼克表示，烏軍正竭盡所能避免俄軍完全包圍此城。

北頓內茨克市若淪陷，可協助莫斯科當局鞏固對頓巴斯地區的掌控。頓巴斯大片土地現已受到烏克蘭的親俄分離主義份子控制。

美國總統拜登（Joe Biden）今天則說，美國不會把能射進俄羅斯的火箭系統送到烏克蘭。此前有報導稱，拜登政府準備把先進長程火箭系統送至基輔（Kyiv）。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）隨後形容，華府這項決定很「理性」。（譯者：楊昭彥）1110530

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