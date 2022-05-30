疑憂衝突升高 德未軍援烏克蘭坦克

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（中央社記者林育立柏林30日專電）烏克蘭軍方急需武器對抗俄羅斯進攻。德國戰車以性能優異聞名，不過疑似擔心升高衝突，德國至今沒有軍援烏克蘭坦克，備受輿論批評。

俄羅斯入侵烏克蘭2個月後，德國打破不提供重武器給交戰方的傳統，4月底宣布將交付50輛獵豹（Gepard）防空戰車給烏軍，用來對付武裝直昇機、無人機和低空飛行的戰機，預計7月開始交貨。

德國並決定與荷蘭一起交付12輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，這個月中起在西部的步兵學校訓練烏克蘭士兵使用這些先進裝備。

不過，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開口要求，德國至今仍拒絕提供豹1型（Leopard 1）主力坦克和貂鼠（Marder）步兵戰車給烏克蘭。

烏軍目前獲得的裝甲車除了來自美國，主要是波蘭等中東歐國家提供烏克蘭士兵也熟悉的前蘇聯和俄羅斯坦克。

對此，德國國防部次長莫勒（Siemtje Möller）22日表示，北大西洋公約組織（NATO）內部對「不交付西方坦克和步兵戰車給烏克蘭有共識」，這個立場到目前為止沒有改變。

北約消息人士也向德新社（DPA）證實，為避免西方和俄羅斯衝突升高，北約內部有非正式約定，不交付特定武器給烏克蘭。

該人士舉例說，俄國可能將西方供應坦克和戰機給烏克蘭視為正式參戰，採取軍事反擊措施。

不過，德國輿論普遍認為烏克蘭抵禦俄軍的同時，也在捍衛全歐洲的安全，對政府不願交付坦克給烏克蘭不解，政府內部對此也爭論不休。

歐洲外交關係協會（ECFR）的軍事專家格賽爾（Gustav Gressel）認為，美國等國也供應M113裝甲運兵車給烏克蘭，德國明明有許多退役的坦克，只是拿北約內部有約定當藉口，不願軍援烏克蘭坦克。（編輯：林治平）1110530