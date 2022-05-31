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白俄羅斯宣布 6月和7月間在與烏克蘭交界處軍演

2022/5/31 12:24（5/31 13:28 更新）
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白俄羅斯通訊社報導，白俄羅斯6月和7月間將在與烏克蘭交界的戈麥地區舉行軍事動員演習。圖為白俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.by）
白俄羅斯通訊社報導，白俄羅斯6月和7月間將在與烏克蘭交界的戈麥地區舉行軍事動員演習。圖為白俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.by）
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（中央社明斯克30日綜合外電報導）白俄羅斯通訊社（BelTA）今天報導，白俄羅斯6月和7月間將在與烏克蘭交界的戈麥（Gomel）地區舉行軍事動員演習。

根據路透社，戈麥地區南部與烏克蘭交界，東部和俄羅斯接壤，位於車諾比（Chernobyl）核災週遭的禁區內。

白俄羅斯通訊社引述戈麥地區軍事委員克里沃諾索夫（Andrey Krivonosov）報導，白俄軍事行政機構和武裝部隊，將在6月22日至7月1日間舉行軍演。

報導引述克里沃諾索夫說法：「這類活動傳統上是為提升戰力與軍需處的動員準備，提升服役人員的軍事常識和實戰技能。」

他表示，自6月28日至7月16日，領土防衛編隊的服役官兵將加入軍事訓練。

俄羅斯的親密盟友白俄羅斯3月曾表示，他們的武裝部隊並未參與俄國在烏克蘭所謂的「特別行動」，但白俄羅斯確是數千俄軍2月24日越境進入烏克蘭的「跳板」。

白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）本月26日下令，在南部與烏克蘭的交界處設立新的軍事指揮部。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110531

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