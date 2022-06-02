美21日起實施新法打擊強迫勞動 禁新疆產品進口

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國海關官員今天表示，美國當局準備在相關法律6月下旬生效後，對從中國新疆地區進口的產品實施禁令。這名官員表示，取得豁免所需的事證門檻「非常高」。

路透社報導，美國「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）去年12月獲總統拜登簽署立法，意在避免以侵犯人權手段產出的新疆地區商品進入美國市場。美國政府稱中國在新疆打壓維吾爾族等少數民族的行徑構成種族滅絕。

這項法律包括「可反駁推定」（rebuttable presumption）制度，即推定所有來自新疆的貨物都涉及強迫勞動，不得進口至美國，除非能證明事實並非如此。

中國否認新疆存在侵犯人權的行為。中方同時表示，美國這項法律是「誹謗」中國人權現況。新疆不僅是全球主要棉花產地，全球太陽能板材料也多出於此。

「防止維吾爾人強迫勞動法」預計21日生效，美國海關與邊境保護局（CBP）為有效執法，要求增加預算，而這樣的要求已獲美國部分國會議員支持。

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美國海關與邊境保護局「防止維吾爾人強迫勞動法」執法工作小組代理負責人慕尼頓（Elva Muneton）表示，進口商可選擇將遭禁的貨物再出口回原產國，且豁免一律要取得美國海關與邊境保護局專員的同意並向國會報告。

她表示，這項法律所要求的「豁免事證門檻相當高」。若有進口商透過詐欺等行徑規避，美國海關與邊境保護局有權開罰。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110602