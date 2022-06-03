美副國務卿稱北京挑戰安全價值 籲歐洲一致抗中

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天譴責中國挑戰歐洲的安全、經濟與價值，呼籲歐洲協助美國共同對抗北京的競爭。

雪蔓從華府透過視訊連線對歐洲媒體表示：「即使是在2月中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱雙方之間『沒有限制』的夥伴關係之前，中華人民共和國就已經在挑戰歐洲的安全、歐洲的經濟和歐洲的價值了。」

儘管俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近仍直指北京當局才是世界秩序的主要威脅。

華府指控北京當局意圖重塑世界秩序。布林肯在5月25日的演說中表示，華府與北京激烈競爭，目的是要維護當前的世界秩序。

美國總統拜登政府曾說有必要逼迫中國照遊戲規則來，包括在南海和貿易爭端等方面。

雪蔓說，「北京或許遠在千里之外…中華人民共和國的行動對於歐洲未來仍至關重要」，她樂見美國與歐洲現有合作關係，同時也仍尋求彼此「行動一致」。

雪蔓表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭影響下，「我們都著眼於供應鏈議題」。

她說，美國不想與中國起衝突，也無意與中國斷絕經濟關係，「我們不想要新冷戰…但我們不能指望北京改變自己的行為」。

雪蔓也強調，美國對於俄羅斯與中國之間的關係一直心存警惕，若中國當局決定運送軍事設備給俄羅斯，可能會面臨「後果」。

她表示：「坦白說，我認為蒲亭和俄羅斯會被各國拒絕往來很長一段時間，我不確定這對中華人民共和國有好處。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110603