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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/281

英國防部：俄軍結合空襲和砲擊 猛轟烏東頓巴斯

2022/6/4 20:47（6/4 21:06 更新）
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圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國國防部今天指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區的空中活動依然很多，俄軍飛機使用導向式和非導向式武器進行攻擊，並結合大規模火砲猛轟頓巴斯。

英國國防部在推特發文表示：「增加使用非導向式彈藥，導致頓巴斯建築密集區域受到廣泛破壞，幾乎肯定造成大量的附帶損失和平民傷亡。」

推文指出，隨著俄軍作戰重點已轉向頓巴斯，俄國對於部隊的緩慢推進加強戰術空中支援，並結合空襲和大規模火砲攻擊以發揮火力。

烏克蘭東部的盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，俄軍正炸毀北頓涅茨河（Seversky Donets River）的橋梁，以阻止烏克蘭向北頓內茨克（Sievierodonetsk）提供軍事增援，並向平民運送援助物資。

蓋戴透過電視媒體表示，烏克蘭軍隊繼續堅守北頓內茨克境內陣地，並在許多地點擊退俄羅斯軍隊。

俄羅斯國防部今天則指出，俄軍在黑海港口敖德薩（Odessa）附近擊落一架載有武器彈藥的烏克蘭軍用運輸機。

俄羅斯國防部說，俄軍的飛彈還襲擊烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）一處砲兵訓練中心，有外國教官在此工作。另一次空襲則摧毀敖德薩地區一處「外國僱傭兵」前哨站。

但路透社無法獨立查核前述說法。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110604

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