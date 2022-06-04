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斯洛伐克鐵道事故 火車頭撞列車74人受傷

2022/6/4 21:30（6/4 22:13 更新）
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斯洛伐克發生一輛火車頭撞上一列靜止載客列車的意外事故，造成74人受傷。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
斯洛伐克發生一輛火車頭撞上一列靜止載客列車的意外事故，造成74人受傷。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社斯洛伐克布拉第斯拉瓦4日綜合外電報導）斯洛伐克警方今天表示，境內發生一輛火車頭撞上一列靜止載客列車的意外事故，造成數十人受傷。

西利納（Zilina）地區警方發言人克雷梅諾娃（Gabriela Kremenova）告訴法新社，事故昨天發生於斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）以北220公里、西利納地區的弗魯特基（Vrutky）到瓦林（Varin）線路上。

她說：「事故發生後，救援人員治療了74人，其中34人送往附近醫院救治，其中4人傷勢嚴重。」

她說，有20多名消防人員在現場幫忙，財物損失估計為200萬歐元（約新台幣6300萬元）。

當地媒體報導，事故發生在晚間接近7時，載客列車故障停靠在瓦林附近，火車頭原本是要前往救援，豈料竟撞上載客列車。

警方說，已經展開調查，並提出危害生命的指控。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110604

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