讀40年也不畢業 玻利維亞恐龍大學生再掀爭議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉巴斯6日綜合外電報導）南美國家玻利維亞一所大學5月發生學生集會踩踏事故，釀4人死亡。當局調查發現，相關人士竟是一名年齡達52歲的學生，再度掀起玻國對於這類永不畢業「恐龍」大學生的爭議。

法新社報導，這起事故發生在玻利維亞南部城市波托西（Potosi）的湯瑪斯佛里亞斯自治大學（Tomas Frias Autonomous University），5月9日當天，一群學生在一間階梯教室集會時，有人朝人群投擲一枚催淚彈，引發群眾恐慌奔逃踩踏，造成4人死亡、70人受傷。

事發不久，外界得知，召集這場聚會的人士包括52歲的學生會領袖孟多薩（Max Mendoza），引發更多爭議。

玻利維亞國會議員阿爾斯（Hector Arce）指出，孟多薩大學讀了33年從未畢業。阿爾斯亮出孟多薩的成績單，顯示他自從1989年進入大學就讀以來，累計有200多科被當、100多次成績零分。

孟多薩是玻利維亞大學聯合會（Bolivian University Confederation）主席，據稱是他號召舉行這場學生大會，目的為了替效忠他的其他學生會領袖促進利益。但會議過程爆發爭執，於是有人投擲催淚彈。

孟多薩5月21日遭到羈押，他面臨數項犯罪指控，包括濫權和挪用公款。

不過，孟多薩的例子只是冰山一角。因為玻利維亞的大學內有成千上萬名「恐龍」學生，他們似乎永遠不會畢業。

玻利維亞媒體指出，許多學生領袖之所以拖延不畢業，是為了保住自身地位和伴隨的利益。

在玻利維亞，就讀公立大學免費，且學生不僅享有較便宜的醫療負擔，還能參與管理學生事務，並獲得薪資。

孟多薩便由於擔任協調玻利維亞高等教育機構的執行委員會主席，每月領有2萬1869玻利維亞諾（boliviano）（約新台幣9萬4000元）酬勞，相當於一名大學校長的薪水。

另個例子是在拉巴斯（La Paz）的聖安德列斯大學（San Andres University），37歲的奎拉立（Alvaro Quelali）被人指控是「恐龍」學生，因為他顯然大學讀了20年。

許多玻利維亞大學生在外有其他工作和職業，只是為了保有好處才註冊學校，實際上並無意就讀。且即使他們期末考不及格，隔年還能故技重施。

聖安德列斯大學校長艾瑞迪亞（Oscar Heredia）進一步指出，不只學生領袖，也有許多玻利維亞一般大學生拖延多年不畢業。

玻利維亞全國8萬1000多名大學生中，23%已就讀超過11年，6.7%更已超過20年；其中1000人大學讀了30多年，約100人甚至就讀超過40年。

艾瑞迪亞告訴法新社：「這件事令人擔憂，但這是廣泛問題。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110606