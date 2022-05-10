玻利維亞校園催淚瓦斯引爆 踩踏釀4死逾70傷

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（中央社拉巴斯9日綜合外電報導）玻利維亞警方及校方當局表示，湯瑪斯佛里亞斯自治大學的學生在集會時，有一個催淚瓦斯罐被引爆，導致踩踏意外，釀成4名學生死亡、70多人受傷的慘劇。

湯瑪斯佛里亞斯自治大學（Tomas Frias Autonomous University）位於玻利維亞東南部的波托西（Potosi ）市，當地的檢察官丘克（Roxana Choque）表示，其中有5名傷者在加護病房治療中。

校長羅培茲（Pedro Lopez）告訴記者，有數百名學生在一個體育場參加學生會的選舉。

警察局長伊桑多（Bernardo Isnado）指出，活動期間發生激烈爭辯，至少有一名學生引爆了催淚瓦斯罐，進而引發了踩踏事件。

警務官員巴奇可（Nelson Pacheco）表示，有兩名犯嫌已被逮捕。他提到，其中一人是參與召開集會的學生領袖，另一人則涉嫌實際引爆催淚瓦斯。

檢察官丘克表示，許多傷者身上有包括骨折在內的多處傷勢，死者則是死於窒息。

波托西市約有27萬名居民，在當地的公立醫院中，擠滿了傷者和要找尋失蹤學生的家屬。

政府已宣布對此事進行調查。

學生間的紛爭在玻利維亞並不罕見，之前也曾有人用過催淚瓦斯。

去年3月，另一所大學的集會中發生衝突，導致欄杆倒塌的意外，造成12名學生喪命。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110510