俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國司法部今天下令扣押俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）擁有的兩架飛機，聲稱因其使用違反針對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。

法新社報導，美國司法部在法庭文件中表示，這兩架飛機今年稍早曾飛入俄羅斯領土，違反美國3月2日對美製飛機設下的出口管制。這兩架飛機分別為波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）和灣流G650ER（Gulfstream G650ER）商務機。

美國司法部此舉係針對俄國最富有億萬富豪之一的阿布拉莫維奇。他在莫斯科2月24日入侵烏克蘭之後，已被迫出售英超切爾西（Chelsea）足球俱樂部。

美國司法部「盜賊緝捕行動特別小組」（KleptoCapture）主任亞當斯（Andrew Adams）說，行動目的在於，「在俄國持續加劇戰事的同時，促使與俄羅斯政府關係密切的人與之保持距離」。

根據媒體報導，美國司法部估計總價值約4億美元的這兩架飛機，被認為位在美國官員無法管轄之處，也就是在俄羅斯，而波音客機則可能在杜拜。

亞當斯說：「我們將採取積極措施執行扣押，我們將密切關注他們是否會轉移管轄區。」

扣押令說明阿布拉莫維奇如何透過一系列空殼公司控制這兩架飛機，這些空殼公司集中於在賽普勒斯註冊的「歐洲結算信託」（Europe Settlement Trust）；阿布拉莫維奇於今年2月讓他的孩子成為信託受益人。他的小孩皆為俄羅斯公民。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110607