烏克蘭將推劊子手之書 蒐集俄軍戰爭罪證據

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭將推出「劊子手之書」（Book of Executioners），一個蒐集基輔聲稱俄羅斯在占領期間犯下戰爭罪行證據的系統。

路透社報導，烏克蘭檢方表示，自克里姆林宮2月24日揮軍入侵以來，他們已經記錄到1萬2000多起據稱的戰爭罪行，是由600多名嫌疑人犯下。

澤倫斯基在演講影片中說：「下週，我們將特別發行－『劊子手之書』，一個蒐集戰爭罪犯、俄軍罪犯確切資料的資訊系統。」

澤倫斯基說，他一直矢言將把犯下烏克蘭當局聲稱的謀殺、性侵與搶劫罪的俄羅斯軍人繩之以法，即將推出的「劊子手之書」將是其中的關鍵。

澤倫斯基說：「這些是實實在在個人對烏克蘭人犯下實際殘酷罪行的具體事實。」

他還提到基輔郊區布查鎮（Bucha）的景況，調查人員在當地發現他們所稱的大規模處決證據。

俄羅斯說，在對烏克蘭執行「特殊軍事行動」時，他們已努力避免攻擊平民。

3月底，當俄軍離開布查鎮後，當地屍橫遍野的景象曝光。俄羅斯官員極力駁斥，稱那些影像是烏克蘭當局「捏造」的畫面。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110608