法參院議長將訪基輔 促歐盟加快烏克蘭入歐申請

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國參議院議長拉謝昨晚宣布，接受烏克蘭議會主席史蒂芬卓克邀請，將於近日造訪基輔。兩人在聯合記者會中敦促歐盟加快烏克蘭入歐審查，並指出讓俄羅斯蒙羞的就是總統蒲亭。

拉謝（Gérard Larcher）昨天會見到訪的史蒂芬卓克（Rouslan Stefantchouk），並於晚間召開的聯合記者會中宣布接受邀請，將「很快」造訪烏克蘭首都基輔。

拉謝重申對烏克蘭申請加入歐盟的支持，「憑藉著靈魂與良心、與尤其我的責任，我認為烏克蘭已經用血寫下了獲得候選資格的幾個要求條件」。同時強調，「歐盟不能拋棄烏克蘭，拒絕他的候選資格」。

根據議程，烏克蘭申請將於23日與24日的歐洲峰會中進行審核。

史蒂芬卓克敦促歐盟向烏克蘭「敞開大門」，因「烏克蘭之路只朝向歐洲」。他強調並非要求歐盟「給予方便」，只是希望「加快審查程序」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前呼籲「不要羞辱俄羅斯」，引發議論。史蒂芬卓克回覆記者詢問時說：「烏克蘭人沒有羞辱俄羅斯人，烏克蘭人只是在自己的土地上抵抗和自衛…沒有人比（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）還更讓俄羅斯人蒙羞了。」

對於記者提問烏克蘭人準備做出哪些讓步時，史蒂芬卓克說，烏克蘭在國家主權、獨立與領土完整上將「永不退讓」，並指出克里米亞和烏東頓巴斯地區「是烏克蘭的一部分，就如同普羅旺斯（Provence）或勃根地（Bourgogne）為法國一部分」。

此外，身為反對陣營共和黨（LR）的拉謝表示，「當然」會跟馬克宏報備這趟出訪，「因為有些時刻，法國應該團結發聲」。

記者會後，拉謝在推特發文：「史蒂芬卓克邀請我造訪基輔，在會面後我宣布，接受邀請並很快造訪烏克蘭首都。」

法國與烏克蘭關係近來讓外界霧裡看花。馬克宏多次公開呼籲勿羞辱蒲亭以免破壞談判桌上的努力，導致烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）日前駁斥，「此舉只會羞辱法國」。

然而法國無疑也對烏克蘭長期堅定提供軍援與金援，並領導歐盟向俄羅斯祭出多波制裁。

烏克蘭武裝部隊總參謀部今天更在臉書與推特上貼文：「烏克蘭武裝部隊與烏克蘭人民由衷感謝法國人民與軍事、政治領袖…感謝他們對抵抗俄羅斯占領與敵人的幫助與支持…法國萬歲！」其中馬克宏、拉謝等人都被點名致謝。（編輯：馮昭）1110608