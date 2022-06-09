日本在野黨提兩項不信任案 全遭執政黨否決

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本最大在野黨立憲民主黨提出的兩項不信任決議案，今天在眾議院全體會議上進行表決，最後都被執政黨等以席次優勢否決。

立憲民主黨8日以無法容忍政府對高物價提不出因應對策等理由，向眾議院提出對首相岸田文雄內閣的不信任決議案。另外也對屢見爭議言行的眾議院議長細田博之提出不信任案。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院下午舉行全體會議，先處理細田博之的不信任決議案，經表決，被執政黨自民黨與聯合執政的公明黨等以優勢席次否決。

在野的日本維新會與國民民主黨眾議員，都在表決前退席。

眾議院全體會議接著處理針對岸田內閣提出的不信任決議案。

立憲民主黨代表（黨主席）泉健太說明提案旨趣時表示，在國民苦於高物價之時，政府沒能提出物價對策，造成消費低迷可能打擊日本經濟，「將這個事實傳達給國民，由國民想法運作政治的難得機會，就是這項不信任決議案」，呼籲投下贊成票。

自民黨代理幹事長上川陽子同場合反駁說，對持續因應情勢變化的岸田決斷力與執行力的期待是愈來愈高，要阻止岸田腳步提出的不信任案，「是極為不老實的」。

經在場議員投票，最後在自民黨及公明黨等多數席次下，否決內閣不信任案。

在野黨除了立憲民主黨與共產黨議員投贊成票外，日本維新會與國民民主黨議員投反對票。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110609