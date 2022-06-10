南韓盼說服北韓棄核 籲中國發揮建設性作用

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）南韓國防部長李鐘燮今天與中國國防部長魏鳳和在新加坡舉行雙邊會談，李鐘燮就北韓核問題呼籲中國對北韓發揮建設性作用，魏鳳和則重申支持朝鮮半島非核化立場。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天起至12日在新加坡香格里拉飯店舉行，韓聯社報導，正在新加坡訪問的李鐘燮今天藉此機會與魏鳳和進行雙邊會談，會面時間從原定的40分鐘延長至75分鐘。

南韓國防部表示，李鐘燮在會談中就北韓近期一連串挑釁行動對朝鮮半島局勢影響表達深切憂心，強調在說服北韓棄核利益大於擁核的過程中，相當需要中方的努力配合，並希望中方能在此過程中擔任建設性角色。

魏鳳和則再次說明中國政府支持維持朝鮮半島和平及非核化目標的立場，也希望韓中雙方能就此合作。

李鐘燮提到，韓中建交30週年，希望兩國在相互尊重及共同利益的原則下，強化雙邊實質且互惠合作；魏鳳和對此表示同意，希望擴大雙邊國防部及各軍種交流。

不過，魏鳳和也就美國主導的印太戰略表示憂心，並對南韓政府也宣布制定印太戰略表達關切；對此，李鐘燮說明，韓方是為「建立由規則構成的國際秩序，例如保障航行及飛行自由等」。

李鐘燮強調，南韓對中國立場就如同南韓總統尹錫悅先前與中國國家主席習近平通話時所提到的「相互尊重與合作」。

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對於中方所關心的終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署問題，尹錫悅政府看起來也是採取同樣立場，尹錫悅先前就曾多次強調部署薩德為南韓主權，不應受其他國家干涉。李鐘燮今天於會中重申，面對日益高張的北韓核武威脅，薩德是南韓不可或缺的防衛措施。

這次是2019年11月以來韓中防長的首次會面，李鐘燮在會後對媒體表示，這次會面是有助雙方相互理解的良好機會。（編輯：林憬屏）1110610