烏克蘭再求武器支援 烏軍頓巴斯戰場面臨考驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入107天，隨俄軍調整戰術步伐並在烏東以壓倒性火力優勢進攻，基輔當局收復失地的希望逐漸流失。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭火力與彈藥告急，當局10日呼籲加速輸送武器，好讓烏軍抵禦裝備更精良的俄國部隊；俄軍調整戰術步伐並在烏東以壓倒性火力優勢進攻，基輔收復失地希望逐漸流失。

● 烏國再求武器支援 還需人道救助馬立波致命疾病

烏克蘭10日向西方國家尋求更多幫助，並提供人道支援以對抗致命的痢疾和霍亂等疾病。

烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）在俄軍圍攻下化為廢墟，市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，市內衛生系統被破壞，遺體在街頭腐爛。

波成柯呼籲聯合國和紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）設法建立一條人道走廊，讓滯留當地的居民離開。

烏克蘭官員說，俄軍窮追猛打的東部戰事現在以砲戰為主，而烏克蘭在這方面火力遠不及俄方。

烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向英國「衛報」表示：「現在打的是砲戰。一切都仰賴（西方）給我們的（武器）。烏克蘭只有一門火砲，而俄羅斯有10到15門火砲。」

● 火力與彈藥告急 烏軍頓巴斯戰場面臨考驗

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入107天，隨俄軍調整戰術步伐並在烏東以壓倒性火力優勢進攻，基輔當局收復失地的希望逐漸流失。

英媒引述情資披露，俄軍火力超過烏軍20倍。「華盛頓郵報」報導，雖然西方新援助的重武器陸續抵達，但來得太慢且數量不足扭轉俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區的攻勢與斬獲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一名幕僚告訴英國廣播公司（BBC），如今烏軍每天陣亡從上月的100人增至200人，若再把傷者列入，意味每天戰場損失的兵力達1000人。

烏克蘭政府的軍事與情報顧問丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）指出，想藉西方軍援的重武器取回優勢並收復全部失土還嫌太早。

● 香格里拉對話 澤倫斯基演說稱俄釀成糧食危機

「香格里拉對話」亞洲安全會議於新加坡登場，烏克蘭總統澤倫斯基11日以視訊方式發表特別演講。他指出俄國封鎖黑海與亞速海（Azov Sea）的港口，讓烏克蘭的糧食無法出口至全球市場，這不僅對烏克蘭人造成傷害，也傷害了全世界。

澤倫斯基表示：「如果…因為俄國封鎖，我們無法出口糧食，全球將會面臨緊急且嚴重的糧食危機，亞洲與非洲許多國家可能發生饑荒。」

他把大宗商品價格飆升直接歸因於俄國的行動，表示俄國先是封鎖能源，造成能源價格飆漲，現在又對糧食造成影響。

俄烏戰事延燒之際，烏克蘭總統澤倫斯基11日透過視訊在新加坡「香格里拉對話」發表特別演說。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月11日

● 俄烏陷持久戰 烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月，基輔官員擔心西方出現「戰爭疲勞症」，恐腐蝕援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的決心。

美國及盟國已向烏克蘭提供數十億美元的武器，歐洲也已經收留數百萬因戰爭而流離失所的烏國難民；歐洲還展現二戰以來前所未有的團結，針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與他的國家實施制裁。

然而隨著2月24日俄國入侵後產生的衝擊消退，分析人士表示，克里姆林宮可能會利用俄烏衝突陷入曠日廢時、他國無力介入的情況，在西方大國興趣減弱之際，藉此施壓烏克蘭達成和解協議。

烏克蘭總統澤倫斯基對西方建議他應接受某種妥協而感到惱火，他說烏克蘭將自己決定和平條款。

他說：「（對戰爭的）疲勞感正在加劇，人們希望獲得某種（對他們有益的）結果，而我們希望獲得於我們有益的（另一種）結果。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110611