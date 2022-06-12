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退役球星之子軍機失事喪生 道奇推文哀悼

2022/6/12 09:44
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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）當地媒體報導，8日在加州沙漠墜毀的陸戰隊軍機上，5名罹難者中包括職棒道奇隊退役球星沙克斯的兒子。道奇隊今天在社群媒體發文哀悼。

哥倫比亞廣播公司（CBS）地方台今天報導，公布美軍陸戰隊8日在南加州沙漠墜毀的魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）機上5名殉職軍人姓名與軍階。

其中33歲的上尉約翰．沙克斯（John J. Sax）是洛杉磯道奇隊昔日知名二壘手史提夫．沙克斯（Steve Sax）的兒子。史提夫．沙克斯已發布聲明證實這個消息。

史提夫．沙克斯聲明：「那些認識強尼的你們，見過他燦爛的笑容、閃耀的風采、他熱愛著家庭、陸戰隊、飛機和保衛我們國家。他是我的英雄，他是我見過最棒的人，沒有人比他更適合保衛我們國家。」

62歲的史提夫．沙克斯球員生涯期間在1981年到1988年效力洛杉磯道奇隊，守備位置二壘，曾獲得1982年國家聯盟新人獎、5次入選明星賽、2次世界大賽冠軍。

洛杉磯道奇隊今天在推特（Twitter）發文，為沙克斯的兒子約翰等5名本週在軍機墜毀事件罹難的軍人表達哀悼。

前道奇球星沙克斯表示，他的兒子小時候就想成為飛行員。他記得兒子在打少棒時，總喜歡跟他分享，站在外野守備時，看到什麼型號的飛機飛過頭頂。

聲明稿表示，陸戰隊上尉約翰．沙克斯從軍5年8個月，生前服役於加州彭德爾頓營（Camp Pendleton），曾獲得國防服務獎章、全球反恐獎章等。（編輯：郭中翰）1110612

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