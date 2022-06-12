EU執委會主席再訪基輔 承諾烏入會申請將有進展

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭東部與南部戰事方酣之際，歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟委員會將在下週就烏克蘭的歐盟候選國地位提出明確信號。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天突訪烏克蘭首都基輔時表示，她與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的會談「將使我們能在下週末之前完成評估」，這是歐盟首次公開表明時間。

澤倫斯基不斷敦促盡快讓烏克蘭加入歐盟，以此降低烏克蘭的地緣政治脆弱性。俄羅斯2月24日展開入侵，殘酷暴露了烏克蘭的地緣政治脆弱性。

但歐盟官員和領袖警告說，即便擁有候選資格，實際成為歐盟成員可能也需要數年甚至數十年的時間。

這是范德賴恩在烏克蘭戰爭爆發後第2次造訪基輔，她今天在澤倫斯基身旁並未做出承諾，而是提及需要更多改革。

澤倫斯基則警告，這是烏克蘭和歐盟「決定性的時刻」。

他說：「俄羅斯想破壞歐洲統一，想讓歐洲分裂，想讓它變得軟弱。整個歐洲都是俄羅斯的目標，烏克蘭只是這場侵略的第一階段。」

儘管有些成員國有所保留，歐盟領導人預計將在6月23至24日的峰會上批准烏克蘭的候選國地位，但將附帶嚴格條件。

歐盟和美國大力支持烏克蘭，向其運送武器和現金幫助其趕走俄羅斯軍隊，並以前所未有的經濟制裁懲罰莫斯科。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110612