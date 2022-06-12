日中防長會談 日方：台海和平對國際社會極重要

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天與中國國防部長魏鳳和會談時，除重申日本對台基本立場沒有改變，也表達「台灣海峽的和平與穩定，不只對我國，對整個國際社會來說也極為重要」。

日本富士新聞網報導，岸信夫與魏鳳和是在出訪地新加坡進行會談，這是兩國國防部長繼2019年12月後，再度以面對面方式會談。

岸信夫會後受訪說，有關今年5月中國與俄羅斯轟炸機在日本周邊進行長距離聯合巡航等中俄連串共同行動，他當面跟魏鳳和說，「這是對我國的示威行動」。他還說，「（中俄）繼續共同行動（對日本）是重大憂慮」。

有關俄國入侵烏克蘭，岸信夫說，這種動搖包括亞洲在內國際秩序基礎的行為，「絕對無法容許」。他還要求身為聯合國安理會常任理事國的中國，應為國際社會和平與穩定扮演負責任角色。

兩人在會談中也談到東海與南海情勢，岸信夫說，已向魏鳳和傳達「對有關在包括沖繩縣的尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊，依舊持續以武力為後盾試圖變更現狀感到強烈憂慮」，要求中方自制。

岸信夫也在會談中提到台灣問題，他重申日本對台基本立場沒有改變，並向魏鳳和表達「台灣海峽的和平與穩定，不只對我國，對整個國際社會來說也極為重要」。

有關日中關係，岸信夫說，正因為有令人憂慮之處，坦率地進行溝通很重要。他跟魏鳳和都同意，「未來也將持續推動日中防衛當局間對話與交流」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110612