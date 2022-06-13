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法國會大選首輪投票 官方結果馬克宏聯盟險勝

2022/6/13 19:44（6/13 20:10 更新）
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法國總統馬克宏的中間派聯盟在12日的國民議會選舉首輪投票中，以極些微差距勝過由梅蘭雄領軍的左翼聯盟。（圖取自法國內政部網頁interieur.gouv.fr）
法國總統馬克宏的中間派聯盟在12日的國民議會選舉首輪投票中，以極些微差距勝過由梅蘭雄領軍的左翼聯盟。（圖取自法國內政部網頁interieur.gouv.fr）
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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國總統馬克宏的中間派聯盟在昨天的國民議會選舉首輪投票中，以極些微差距勝過由梅蘭雄領軍的左翼聯盟。不過，在下週末的第二輪投票中，中間派聯盟可能會擴大領先優勢。

路透社報導，根據法國內政部最終計票結果，馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派「同在」（Ensemble）聯盟拿下25.75%的選票；左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）組成的新民眾生態和社會聯盟（NUPES），則以25.66%得票率位居第二。

法國親進步派的「世界報」（Le Monde）今天表示，根據它的統計結果，左翼聯盟在這場全國普選勝出。法國一些左翼政治人物也說，官方的選舉結果少算了他們的得票率。

梅蘭雄最高階幕僚之一班巴爾（Manuel Bompard）告訴法國LCI電視台，包括海外領土在內，一些候選人雖未正式代表左翼聯盟參選，但他們曾經公開表示支持新民眾生態和社會聯盟，因此應被列入官方統計左翼得票。

法國預算部長艾塔爾（Gabriel Attal）則反駁說：「他們（左翼）總是質疑數據，...這是他們的專長。」

雖然第一輪投票結果是衡量法國政治局勢的重要指標，但法國國會選舉採取有助穩定的兩輪投票制，最終結果預料將有利於馬克宏的聯盟。

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法國政府發言人葛瑞格華（Olivia Gregoire）今天說：「我認為應該等到比賽結束再下任何結論，而目前選舉活動尚未結束。」

根據法國民調機構Elabe預測，馬克宏的同在聯盟將在第二輪投票拿下260到300個國會席次，而拿下289席就取得絕對多數；左翼聯盟則估計將獲得170到220個席次，已比2017年的選舉結果大幅增加。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1110613

法國總統馬克宏（右）12日前往投票。（法新社）
法國總統馬克宏（右）12日前往投票。（法新社）
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