馬克宏執政警鐘 法國會選舉左翼小勝執政聯盟

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）法國國民議會選舉12日舉行首輪投票，根據世界報凌晨最新估票結果，梅蘭雄領軍的左翼聯盟以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。政府官員表示，「已聽到給政府的警告訊息」。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選第一輪落敗後，便迅速集結原本各據山頭、票源分散的社會黨（PS）、共產黨與生態-綠黨，組成「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），目標為取得國會下議院多數，並將梅蘭雄送上總理之位。

開票過程中NUPES與「同在聯盟」（Ensemble）不斷出現拉鋸戰，戰況激烈，雙方互有領先。根據世界報（Le Monde）凌晨最新估票結果，梅蘭雄的政治結盟以大約0.3個百分點微幅領先總統馬克宏（Emmanuel Macron）陣營。

極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領軍的國民聯盟（RN）以18.67%排名第三；過去多為國會多數的傳統右派聯盟以11.31%排名第四。

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）成立的收復黨（Reconquête）僅得4.21%，連他本人也在選區輸給執政黨與國民聯盟，意外於初選遭到淘汰。

但由於國會選舉分散在577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，而是必須按各區情況預測。

根據民調機構Ipsos-Sopra Steria今晚首輪投票後的席次預估，執政黨領導的同在聯盟可能獲得255至295間的席次；NUPES為150至190之間。換言之，馬克宏未必能獲得絕對多數所需的289席，而NUPES幾乎可確定將是國會第二大勢力。

梅蘭雄開票後不久便表示，「新民眾社會和生態聯盟取得領先，將在500個選區中進入第二輪投票...現任總統的政黨在第一輪中遭到擊潰與挫敗。第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。

他將投票結果稱為「絕佳機會」，並呼籲人民第二輪19日踴躍投票。

對馬克宏政府而言，這一戰打得並不漂亮。即使最終投票結果截稿時尚未計算出來，但執政共和前進（LREM）多位領袖紛紛坦言，相對於2017年國會大選，執政黨今年在許多選區失掉10幾個百分點的得票率，甚至也有不少候選人直接於第一輪遭到淘汰。

面對選票流失，5月轉任國會關係部部長的維宏（Olivier Véran）說，政府已經聽到今晚國會投票首輪結果的「警告」。他說：「我們已聽到訊息，我們聽到投票箱的沈默、聽到街頭的喧鬧，也聽到了許多法國人委託於我們的信任。」

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則向媒體表示，執政黨應「謙虛與貼近的傾聽...選民想要挑戰我們、向我們提出質問，不願授權於我們」。但他仍堅信第二輪投票執政黨能獲得國會壓倒性多數。

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根據Ipsos-Sopra Steria為法國電視台（France Télévisions）等媒體做的民調，今年國會首輪投票棄票率高達52.8%，打破第五共和國會選舉的棄票紀錄。

法國國民議會將於19日舉行第二輪投票，屆時新國會組成才會明朗。馬克宏期盼於第二任推動醫療、退休、國防等改革，若左翼取得多數，總統則必須任命左派領袖為總理，法國將時隔25年重返左右共治，馬克宏的改革之路恐將面對更多挑戰。（編輯：郭中翰）1110613