俄法院要求刪侵烏訊息 維基百科被罰不服提上訴

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）擁有維基百科的維基媒體基金會已對莫斯科法院的判決提起上訴，法院要求維基百科刪除有關俄羅斯入侵烏克蘭的訊息，但維基百科認為人們有權知道戰爭的真相。

莫斯科一家法院對維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）處以500萬盧布（約新台幣260萬）的罰款，原因是基金會拒絕刪除俄語維基百科戰爭文章中所謂的虛假訊息，包括「俄羅斯入侵烏克蘭」、「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查鎮（Bucha）屠殺」。

維基媒體基金會法律副總顧問拉波特（Stephen LaPorte）在聲明中說：「這個決定意味著，維基百科來源豐富、經過驗證但與俄羅斯政府敘述不一致的知識就構成假消息。」

拉波特說：「政府正鎖定在危機時期對人民生活至關重要的訊息。我們敦促法院重新考慮，支持每個人獲得知識和自由表達的權利。」

莫斯科法院認為，維基百科的「假消息」對俄羅斯的公共秩序構成風險，而總部位於加州舊金山的維基媒體基金會正在俄羅斯境內運作。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110613