偷獵盜採猖獗 巴西原住民領袖面臨死亡威脅加劇

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）根據巴西天主教土地牧育委員會（CPT）今年4月18日發布的一份報告，2021年有32名原住民領袖和4名與原住民社區合作的公務員受到死亡威脅。

英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira），6月5日在前往亞馬遜野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界後失蹤。

根據野豬谷原住民協會（Unijava）透露，白瑞拉和協會的原住民因試圖遏制非法獵人、漁民和採礦者集團入侵領地而飽受威脅。

土地牧育委員會的報告指出，與2020年相比，2021年針對原住民和盟友的死亡威脅數量增加28%，達25起案例。2019年有39起威脅。

委員會自1985年以來發表載有實地暴力數據的報告，但這些數據往往被低估，因為並非所有案件都會通報委員會，例如野豬谷原住民遭受的威脅就不在名單中。

委員會在最新報告中指出，2021年有10名原住民在土地衝突中被謀殺；2020年有7人。

委員會已將報告與法務部和警察單位分享，以便採取應對措施。

天主教原住民傳教士委員會（Cimi）根據2020年的數據發布的「針對巴西原住民的暴力」報告，也突顯出野豬谷的暴力情況。

報告指出，2020年巴西有263宗「佔有性入侵、非法開採天然資源及各種損害原住民遺產」案例，與2019年相比成長2.7%。

野豬谷所在的亞馬遜是此類事件發生次數最多的州，達53起；僅在野豬谷原住民領地就發生8起獵人、漁民、採礦者和傳教士入侵案件，這些案件都已通報國家原住民基金會和聯邦法務部。

聯邦法務部表示，有多項入侵野豬谷的檢舉調查正在進行，其中許多程序是在保密情況下進行。

國家原住民基金會的聲明未提及野豬谷的檢舉，只說過去3年在該地區投資近1000萬巴西幣（約新台幣5788萬元），這些款項都用於監測和制止非法行為的行動。

報告中的一個案例是野豬谷卡納馬力協會（Akajava）向聯邦法務部檢舉伊塔瓜伊河（Itaquaí）上存在偷獵者和非法漁民。這條河正是白瑞拉和菲力普斯失蹤的河。

另一個案例是伊圖伊河馬魯波部落組織（Oami）向國家原住民基金會檢舉，伊圖伊河的淺灘上有獵捕特拉卡加（tracajá）河龜蛋的獵人和漁民。

據原住民稱，儘管當時有國家安全部隊駐守伊圖伊河上的國家原住民基金會民族環境保護基地，還是發生入侵行為，因為部隊成員只負責公務員和基地的結構安全，不在領地內進行環境監察。

報告指出，原住民領袖對政府監視行動效率低下表示關切，這些行動都是由不熟悉當地的人制定，所以無法找到入侵者和他們留下的痕跡。

原住民傳教士委員會指出，與2019年相比，2020年與原住民領地權利有關的衝突增加1倍多，2020年有96起，2019年35起。

委員會表示，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的言論支持對原住民領地進行掠奪性剝削和採礦，而聯邦政府的行動一直在鼓勵對原住民領地的襲擊。（編輯：韋樞）1110615