紐約動物園大象非人類 法院：未遭到非法監禁

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（中央社紐約14日綜合外電報導）紐約最高層級的法院今天對一件備受關注的動物權利案件做出裁決，裁定布朗克斯動物園中的母象「快樂」縱然很聰明，卻不符作為一個「人」的定義，因此並未遭到非法監禁。

法新社報導，紐約州上訴法院以5票對2票否決非人類權益計畫（Nonhuman Rights Project）提出的人身保護令訴訟程序，這意味著「快樂」（Happy）將留在生活了45年占地約4047平方公尺大園地，而非移至更大的保護區。

非人類權益計畫曾主張1971年出生於野外的亞洲象「快樂」是「認知異常複雜且自主的非人類」，應該「被視為一個法人，具有受普通法保護的身體自由權」。

這是非人類權益計畫最近一次在法律上遭遇挫敗，該組織先前曾代表全美其他大象和黑猩猩做出類似的請願。

這項由首席法官迪菲奧里（Janet DiFiore）撰寫的多數判決，承認「沒有人質疑大象是值得適當照顧和關懷的智慧生物」。

但她確認了先前審理本案的下級法院的裁決，寫道：「由於人身保護令旨在保護人類不受非法監禁的自由權，因此不適用於非人類動物『快樂』，牠不是一名遭受非法監禁的『人』。」

迪菲奧里補充表示：「用這種方式給予一個非人類動物法人資格，將對人類和動物在生活各方面的互動產生重大影響，包括蒙受破壞財產權、農業和其他產業，以及醫療研究努力的風險。」

她還說，如果給予大象這樣的救濟，那麼「海豚或狗呢？牛、豬或雞呢？這些物種通常被限制在比布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的大象圍欄更拘束的條件下」。

非人類權益計畫肯定那兩名持不同意見的法官，並表示他們的觀點及本案在紐約最高法院審理的事實，代表了未來仍有望為這個訴求奮戰。

法官威爾森（Rowan Wilson）寫道：「當多數人回答『不，動物不應擁有權利』時，我替那隻動物擔心，但我更擔心的是這個答案是如何否定和貶低人類理解、同理和關懷的能力。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110615