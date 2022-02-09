昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

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科學家觀察到黑猩猩捕捉昆蟲並將其抿碎塗在傷口，還會用這種方法為同伴治療。（圖取自cell.com/current-biology）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）人類受傷時多先消毒傷口並予以包紮，科學家則在西非國家加彭觀察到，黑猩猩捕捉昆蟲將其抿碎後塗在傷口上，且會用這一妙方為同伴治療。

黑猩猩及一般動物是否具備無私幫助同伴的能力，是科學界持續辯論的議題；7日刊登於「當代生物學」（Current Biology）期刊的這項研究對此科學辯論做出了重要貢獻。

這項研究計畫始於2019年，科學家當時觀察到一隻名叫蘇西（Suzee）的成年雌黑猩猩，正在檢查她青少年兒子腳上的傷口。

接著，蘇西突然從空中抓了一隻蟲子，放進嘴裡抿碎，然後敷在兒子的傷口上，牠隨後把昆蟲從傷口取出，又塗抹了兩次。

這一幕發生於加彭大西洋沿岸的羅安哥國家公園（Loango National Park），研究員在此研究45隻黑猩猩。這之後的15個月中，科學家觀察到至少19次黑猩猩為自己進行相同治療。

在另外2次場合，科學家看到一隻或數隻黑猩猩以同樣的「蟲蟲妙方」，替受傷同伴治療。

黑猩猩身上的傷口可能來自與同群體成員或對立群體發生的衝突，傷口有時可達數公分寬，受傷的黑猩猩並未抗拒昆蟲療法，反而樂於接受照顧。

研究共同作者皮卡（Simone Pika）表示：「將昆蟲放入開放性傷口需要很大的信任。牠們似乎明白，『如果你用這隻昆蟲對我這樣做，我的傷口就會好起來』。這真的令人驚奇。」

研究員無法辨認出黑猩猩在療法中使用的昆蟲種類，但他們認為這是種飛蟲，因黑猩猩會快速移動將其捕捉。皮卡表示，這種昆蟲可能含有具有舒緩作用的抗發炎物質。

科學家已經觀察到鳥類、熊、大象和其他動物透過食用植物來自我治療。但黑猩猩的獨特之處在於，牠們不僅會為自己治療，還會幫助同伴。

然而，皮卡表示，部分科學家對動物能否展現親社會行為，比如無私地關心照顧同伴，仍抱持懷疑態度。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110209