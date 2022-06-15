拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 俄宣布開人道走廊

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（中央社基輔15日綜合外電報導）美國總統拜登表示，將在與烏克蘭接壤國家邊境建臨時穀倉，協助出口更多穀物因應全球糧食危機。俄羅斯宣布15日起開設人道走廊，讓躲避烏國北頓內茨克化工廠內的平民得以撤離。

● 拜登稱將在烏克蘭邊境建穀倉 協助糧食出口

在費城14日舉行的工會大會上，美國總統拜登表示：「我正與我們的歐洲夥伴密切合作，將2000萬噸困在烏克蘭的穀物運出並投入市場，以協助降低食物價格。」他說，這些穀物「不能經由黑海運出，因為會在海上被炸掉」。

拜登說，華盛頓正制定一項透過鐵路運出糧食的計劃，但烏克蘭的軌距與歐洲的不同，因此糧食必須在邊境轉移到不同的火車上。

拜登說：「因此，我們將在烏克蘭邊境，包括波蘭，建造穀倉，臨時穀倉。」

● 馬克宏對俄態度轉強硬 但堅稱烏克蘭終須談判

為緩解烏克蘭和一些歐洲盟國對其立場的擔憂，法國總統馬克宏15日對俄羅斯表達更強硬態度，也呼籲與烏克蘭進行「深入討論」，稱歐洲有必要向基輔發出強烈訊號。

馬克宏在會見駐羅馬尼亞的法軍部隊後表示：「在我們歐盟的門口，史無前例的地緣政治情勢正在上演。當前的政治背景以及歐盟和幾個國家必須做出的決定，證實有必要進行新的深入討論並取得新的進展。」

在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，馬克宏對支持烏國態度模棱兩可，一直受到烏克蘭和東歐盟國批評。馬克宏14日晚間似乎採取了較強硬的立場，他在羅馬尼亞一處軍事基地告訴法國和北約部隊：「我們將盡一切努力阻止俄羅斯的戰爭力量，協助烏克蘭人和他們的軍隊，並繼續談判。」

● 俄國宣布開人道走廊 疏散北頓內茨克化工廠平民

烏克蘭守軍在北頓內茨克（Severodonetsk）進行殊死戰之際，俄羅斯宣布從15日起開設一條人道走廊，讓躲避於當地一間化工廠內的平民得以撤離。

為切斷北頓內茨克的烏克蘭部隊退路，俄軍已摧毀所有3座連接該市與利西昌斯克（Lysychansk）的橋樑。北頓內茨克市政府負責人指出，約有500位平民正在當地的阿佐特化工廠（Azot）避難。

但俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）政府官員米洛什尼克（Rodion Miroshnik）在通訊軟體Telegram發文稱：「約1000至1200位北頓內茨克平民可能仍在阿佐特化工廠區內。」

他還說，化工廠仍被烏克蘭軍隊控制，烏軍方面包括烏克蘭和外國的戰鬥人員，多達2000人。

● 49名英人遭俄國列黑名單 包括國防官員、媒體人

俄羅斯14日表示已將49名英國公民列入黑名單，包括英國國防官員，以及英國廣播公司、「金融時報」和「衛報」著名記者及編輯等。

俄羅斯外交部透過聲明表示：「名單上的英國新聞工作者涉嫌故意散布有關俄羅斯及烏克蘭與頓巴斯（Donbass）事件不實、片面的消息。」

英國首相強生（Boris Johnson）回應表示：「蒲亭的本能總是壓制異議，並打壓那些準確報導他在烏克蘭災難性行動的人。我全力支持英國媒體和政府及國會同僚，將持續支持他們努力不懈的工作。」

● 僅收到10%所需武器 烏克蘭籲西方加快運送

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Anna Malyar）14日說，烏克蘭請求西方提供軍火以協助抵禦俄羅斯入侵，但目前僅接收到10%的武器，呼籲西方加快運送時程。

馬里亞爾說，應該要有運送武器的「明確時間表」，因為只要稍有耽擱，烏克蘭就會蒙受慘重損失，會有更多領土落入俄方手中。

她說：「我們必須知道明確的運送期限，因為每一天都有武器延誤送達，而這攸關烏克蘭軍人與平民的性命。」（編輯：陳昱婷/核稿：林治平）1110615