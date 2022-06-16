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水牛城超市槍擊案嫌犯仇恨犯罪 遭控聯邦罪名

2022/6/16 15:04
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國司法部今天對1名白人至上主義者提出仇恨犯罪的聯邦罪名，此人上月在紐約州水牛城以「阻止黑人取代白人」為由殺害10名非裔。

甘德倫（Payton Gendron）面臨26項仇恨犯罪和槍支罪名。

起訴狀內含5月14日令人不寒而慄的槍案細節，包括甘德倫面向1名白人男性，說了「對不起」之後朝他腿部開槍，然後繼續前進。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天前來事發現場和受害者家屬見面時表示：「我們將努力不懈打擊仇恨犯罪，支持遭他們恐嚇的社區，並追究加害者的責任。」

若遭定罪，18歲的甘德倫可能面臨死刑。賈蘭德拒絕表示，若甘德倫定罪，是否會求處死刑。

甘德倫在紐約州遭控一、二級謀殺和仇恨引發的國內恐怖主義等25條罪名，已經面臨終身監禁。他並不認罪。

目前無法聯絡上在州案件中代表甘德倫的律師詢問看法。

甘德倫被控在水牛城一家超市殺害10人，造成3人受傷，他當時還在Twitch直播犯案過程。

根據起訴書，此案中使用的半自動步槍上，寫著其他犯下大規模槍案者的姓名，以及「這是你們的賠償！」「大換血」等字句。

所謂的「大換血」理論（The Great Replacement），是指菁英階層想將白人替換成非白人移民的虛假陰謀論。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110616

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