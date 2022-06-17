克宮發言人：俄擬扛住西方制裁 完成頓巴斯目標

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（中央社聖彼得堡16日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄羅斯打算扛住西方國家的制裁壓力，完成俄國在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的目標。

被問到俄羅斯是否意圖占領烏克蘭敖德薩（Odesa）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫松（Kherson）的部分領土，培斯科夫（Dmitry Peskov）答道，這取決於「當地民眾的意願」。

他說：「首要目標是保護頓巴斯和盧甘斯克（Luhansk）人民免於一些人的傷害，例如那些目前正在砲轟頓內茨克（Donetsk）並殺害當地平民的人，而且過去8、9年來一直如此。」

他聲稱：「至於烏克蘭其他領土與區域，你知道的，我們軍隊清理愈多那些民族主義分子地盤，民眾就愈歡迎，並有愈多民眾宣告他們未來生活想要與當前基輔政權斷絕關係。」

培斯科夫表示，俄羅斯對波羅的海國家與芬蘭沒有構成威脅。芬蘭在俄羅斯入侵烏克蘭後，打破數十年來軍事不結盟慣例，於上月宣布有意願加入北大西洋公約組織（NATO）。

培斯科夫說：「我們確信芬蘭與瑞典加入北約，並不會對歐陸安全帶來任何額外好處，相反地會讓緊張局勢升高。」

培斯科夫坦言，在西方國家對俄羅斯實施「史無前例」的制裁後，俄國感到「不自在」，但他說，西方原希望制裁可帶來的「關鍵效應並未發生」。

培斯科夫表示：「我們現在甚至感覺比原先料想的情況好一些。」他還說：「當然，我們了解自己的問題，我們知道必須在非常短時間內去彌補進口大減超過40%到45%的情況。」

他說，俄羅斯計劃「大舉擴增」國內生產和基礎建設。

培斯科夫暗示俄羅斯傾向從亞洲國家增加進口，他說：「為重組進口，我們必須從進口方向下手，增加從東邊進口，以彌補西邊的不足。」

「所有這一切相當可能發生，因為我們世界是如此之大，也如此富裕。」 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110617