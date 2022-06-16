美再提10億美元支援烏克蘭 含魚叉系統與榴彈砲

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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）美國總統拜登今與烏克蘭總統澤倫斯基通話，宣布加碼10億美元軍援。俄烏戰事爆發以來，美方已經提供56億美元軍援。五角大廈表示，這次軍援包括魚叉海岸防禦系統、榴彈砲等武器設備。

拜登（Joe Biden）今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約40分鐘，拜登除了重申華府對烏克蘭的支持外，也宣布美國再向烏克蘭提供價值10億美元的軍事援助，以及2.25億美元的人道援助。

拜登透過聲明表示，烏克蘭面對俄羅斯無端侵略、捍衛自身民主、主權及領土完整性之際，美國支持烏克蘭。美國也致力於援助飽受戰火摧殘的烏克蘭民眾，提供潔淨飲用水、醫療設備等物資。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調官科比（John Kirby）在白宮媒體簡報上表示，連同今天的10億美元軍援，自俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭56億美元軍援。這也是拜登上任以來第12次援助烏克蘭，援助總額累積達到63億美元。

目前正在比利時布魯塞爾訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）除了主持第3次烏克蘭國防聯絡小組會議外，也利用機會與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）會談，說明美國最新軍援、並就烏克蘭最新戰況，以及美國與盟友援助烏克蘭等議題交換意見。

根據美國國防部發布的軍援清單，美方將提供烏克蘭18門榴彈砲與3.6萬發子彈、海馬士多管火箭系統（HIMARS）彈藥、2套魚叉海岸防禦系統、無線電與夜視裝備、熱瞄準器等光學設備，以及用於培訓、維護、運輸等資金。（編輯：高照芬）1110616