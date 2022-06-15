前線需夜視鏡 烏克蘭記者盼台捐款添戰力助撤離

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）俄軍攻勢未歇，烏克蘭東部前線物資匱乏。烏克蘭記者米羅思尼臣科盼台灣捐夜視鏡、無線電等軍用消耗品，或捐款買裝甲車，將人道物資運入交戰區，並協助前線民眾加速撤離。

俄羅斯戰線持續朝烏克蘭東部推進，烏東戰力不及俄軍，日日傳出烏軍折損消息。關注台港及新疆議題的社運人士拉圖什尼（Roman Ratushny）9日戰死沙場。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日更形容東部頓巴斯（Donbas）地區的戰役是歐洲最殘酷的戰役之一。

網路媒體「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）記者米羅思尼臣科（Bohdan Miroshnychenko）今天對中央社表示，他幾名友人以個人資金成立Varta，籌募款項向前線運送防彈衣、車輛及急救箱，及為傷、病童提供藥物。Varta成員近日也搭公車前往烏東北頓內茨克（Severodonetsk）協助當地受戰火波及的民眾。

他指出，Varta現階段目標是籌得3萬5000美元（約新台幣104萬元），以購買10副夜視鏡，增加烏軍夜間戰力。Varta另盼募款2萬美元添購裝甲車（armoured bus），協助戰區民眾撤離。「有了這輛車，我們每天可以撤5至7人，分發100份餐包」。

各界湧入愛心款項，金流及透明度一向受到關注。米羅思尼臣科強調，Varta資金運用資訊完全透明，「我們希望每個贊助單位都能看到資金用處，並能即時查看這些金援發揮何種作用」。Varta也會提供可證明物資已轉交軍方的文件。

他說，Varta接受任何形式的援助。例如，克羅西亞的人道物資很快就會運抵，這些物資將運至前線。台灣也可以透過Varta提供烏軍夜視鏡及無線電等軍需品。

Varta的Instagram貼文內容含運送物資至前線的影音紀實，已有逾2萬名追蹤者。

俄羅斯2014年出兵占領克里米亞半島後，烏克蘭掀起風起雲湧的志工運動。米羅思尼臣科說，志工一開始為軍隊購買防寒襪及防彈衣。如今志工運動已是巨大的動態網絡，舉凡維修軍事裝備、協助軍人家眷、為軍方購買無人機及夜視鏡等，志工樣樣都包。

米羅思尼臣科指出，這對烏東頓巴斯地區戰事來說已經足夠，現在全國處處烽火。烏克蘭全民動員，人人是志工。

除了民間動員為軍方籌措物資外，澤倫斯基5月也推出名為United24的全球眾籌平台，協助抵抗俄軍、醫療救助及重建烏克蘭。

澤倫斯基當時表示，為確保最終獲得勝利，每筆捐款都很重要。所有資金都將轉移到烏克蘭國家銀行，之後再分配給相關部門，且政府會「每隔24小時」更新資金運用情況。（編輯：馮昭）1110615