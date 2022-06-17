英國召集高峰會 活用經貿與技術力助烏克蘭重建

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國國際貿易大臣屈維里安今天在倫敦召開基礎建設高峰會，邀集烏克蘭及英國企業界代表和人道工作專家，商討如何協助烏克蘭重建。英、烏政府將在會中簽署基礎建設合作備忘錄。

此外，英國出口信貸局（UK Export Finance）承諾將預留35億英鎊支持英國對烏克蘭的出口，也就是透過在資金上協助英國賣家與烏克蘭買家進行交易，在跨國貿易架構下促進有效率、有利烏克蘭長期繁榮的重建工作。

國際貿易部表示，英國企業將可善用世界一流專業技術支援烏克蘭重建，領域包括數位科技、水資源系統、公共衛生、能源、交通運輸、農業等。今天簽署的基礎建設合作瞭解備忘錄將推動成立一個新的雙邊工作小組，以促進英、烏企業相關合作。

國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）指出，英國企業不僅有能力提供即時的人道協助，還有參與烏克蘭長遠重建工作的雄厚實力。英國能協助烏克蘭在重建後成為更好、更強大、更「綠能」的國家。

自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭以來，英國不僅在軍事援助烏克蘭方面領先歐洲各國，更率先運用貿易工具協助支持烏克蘭經濟，並持續擴大制裁俄羅斯。另一方面，政府持續透過各項金融和經貿政策，鼓勵英國企業和資金在烏克蘭「超前部署」。

英國4月下旬對所有烏克蘭貨品免徵關稅，並解除所有進口配額。在此之前，英國和烏克蘭於2020年10月簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。

英國首相對烏貿易特使梅爾女爵（Baroness Meyer）近日告訴中央社記者，她為首相強生（Boris Johnson）在烏克蘭面臨困難時伸出援手的速度、效率以及清楚的道德判斷感到驕傲。

不過，她也擔憂戰爭不會在短期內結束，因此英國必須在政治、軍事等層面都作好打持久戰的準備。

儘管這意味英國必須付出相應成本，梅爾強調，英國絕對會力挺烏克蘭到底，「這是民主與專制、自由與暴政、法治與獨裁統治之間的戰爭」。

強生15日晚間再次與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申英國將全力堅定支持烏克蘭，直到烏克蘭贏得最後勝利。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天向國會報告政府援烏進度表示，英國已對俄羅斯發動6波制裁，估計可對俄羅斯經濟造成價值約2560億英鎊的損失。她指出，只要俄軍還在烏克蘭境內一天，就不該解除對俄制裁。

不過，她提到，戰事發展如今進入關鍵時刻，部分國家不確定自由世界是否可持續支援烏克蘭，有些人甚至已對戰爭感到倦怠。對此，特拉斯說，可惜烏克蘭人沒有福氣這麼想。

她強調，英國的回應必須清楚明確：我們絕不會疲於捍衛自由民主；俄羅斯的侵略行徑絕不可被姑息、綏靖政策絕不可行，而是必須遭遇強力回擊。

特拉斯指出，容許侵略者勝利只會引發更多衝突和悲劇；英國捍衛主權、獨立自主等原則的決心將勝過侵略者的意志，絕不可容忍烏克蘭被施壓、被迫妥協並放棄領土。她提到，必須設身處地，不能期待烏克蘭接受「英國自己絕對無法接受」的條件。

特拉斯預告，烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）下月將在瑞士盧加諾市（Lugano）召開，英國將敦促各國提出具足夠野心的協助重建方案。此外，接下來幾週陸續有大英國協政府首長會議，以及七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）和北大西洋公約組織（NATO）峰會等重要國際會議，都是各國協調支援烏克蘭行動的好機會。

特拉斯說，她持續與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）合作，商討投資、重建烏克蘭事宜。

曾任國際貿易大臣的特拉斯4月底在一場指標性外交政策演說呼籲，英國與盟友應結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構，「我們必須誠實面對：旨在確保和平繁榮的既有安全架構並未保住烏克蘭」。（編輯：林憬屏）1110617