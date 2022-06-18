居家工作成基本 日本NTT將徹底改變工作方式

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本電信電話公司（NTT）日前提出讓員工以遠距工作（在家工作）為原則的方針，接下來將從7月起進一步實施新制度，改成「基本上在自家工作，進公司視為出差」。

日本放送協會（NHK）報導，日本大型企業集團徹底改變員工工作方式，可能也會對其他企業帶來影響。

NTT從2021年開始，將員工工作方式改為原則上遠距工作，並提出未來將廢除調職及「單身赴任」（不帶家人獨自到外地工作）；目前將從7月開始，大幅修正現行的員工工作方式。

到目前為止，NTT基本上仍以員工在辦公室工作為主，想要遠距工作必須由員工提出申請；但接下來將實施新制度，基本上工作地點以自家為主，如果進公司將視為出差。

NTT也不限制員工居住地，這意謂著員工可以住在日本國內任何地方；公司也不設交通費統一核銷上限，員工甚至可以選擇搭飛機到東京進公司。

對於家鄉在東京以外地方，但一個人到東京工作的員工來說，新制度將可以讓他們回到家鄉工作，與家人一同生活。

初期將選出可在家工作單位中約3萬人先行適用，之後再依序擴大適用範圍；這種自由的工作方式可以提升員工的滿意度，也被期待有助吸引優秀人才加入。

雖然像日本雅虎等資訊科技（IT）企業，原則上都已實施遠距工作，但像NTT這種大型企業集團有意徹底改變至今為止的工作方式，可能將對其他企業帶來影響。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1110618