更多編輯台推薦新聞：
唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理
生活

唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/289

烏克蘭：北頓內茨克附近擊退俄軍

2022/6/19 18:57（6/19 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭武裝部隊19日指出，烏軍在東部城巿北頓內茨克附近擊退俄羅斯攻擊。圖為烏克蘭志願士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
烏克蘭武裝部隊19日指出，烏軍在東部城巿北頓內茨克附近擊退俄羅斯攻擊。圖為烏克蘭志願士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊今天指出，烏克蘭軍隊在東部城巿北頓內茨克附近擊退俄羅斯攻擊。兩軍已在當地浴血戰鬥數週。

法新社報導，烏克蘭軍方在臉書帳號中發文稱：「我軍部隊在托什基夫卡（Toshkivka）地區擊退攻擊。敵人已經撤退，正在重新集結。」

發文表示，俄軍朝奧里霍韋村（Orikhove）展開「突襲」，烏軍在村落附近將其「成功擊退」。

北頓內茨克（Severodonetsk）大部分地區已遭俄軍掌控。官員昨天表示，巿郊定居地發生激戰。

北頓內茨克所在的烏東盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天在通訊軟體Telegram上指出：「俄方有關於他們掌控北頓內茨克的所有宣告都是謊言。他們確實掌控城巿大部分，但不是全部。」

當局持續對與北頓內茨克隔河對望、遭到嚴重砲擊的利西昌斯克（Lysychansk）進行人員撤離。

連結利西昌斯克原本僅存的一座橋遭到炸毀後，北頓內茨克人員撤離行動已經幾天無法進行。

烏克蘭當局指出，躲避砲擊的數百人棲身北頓內茨克的阿佐特化工廠（Azot）。

蓋戴表示，化工廠於24小時內兩度遭到攻擊，廠區汙水處理場已經遭到摧毀。

聯合國本週警告，還沒有撤離北頓內茨克的平民，其乾淨飲水、食物和衛生用品即將用罄。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110619

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
俄烏兩軍激烈交戰 強生：英國必須力挺烏克蘭烏東北頓內茨克市外圍 俄烏兩軍激烈交戰烏克蘭：俄軍9路圍攻盧甘斯克州 烏急需軍火抗俄烏克蘭戰爭處關鍵階段 西方官員預測3種可能結果北頓內茨克保衛戰 烏軍營長：盲目防禦轉為小規模反攻北頓內茨克保衛戰 烏軍恐被迫撤退戰事料更慘烈
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀