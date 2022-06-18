俄烏兩軍激烈交戰 強生：英國必須力挺烏克蘭

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（中央社基輔18日綜合外電報導）英國首相強生18日表示，英國繼續展現長期力挺基輔相當重要。烏克蘭與俄羅斯的部隊正在北頓內茨克市外的村莊進行激烈戰鬥。

● 強生：英國必須挺烏克蘭到底 不能鬆懈

強生（Boris Johnson）在結束訪問基輔返回英國時告訴記者：「俄羅斯人正一寸一寸向前推進，對我們來說，展現我們知道一項事實，即烏克蘭能夠且將贏得勝利，至關重要。」

強生所屬的保守黨一些成員批評他跑去烏克蘭，不參加在英格蘭北部舉行的會議。他對此表示：「當烏克蘭疲乏（Ukraine fatigue）出現時，展現我們長期與他們站在一起，正在提供他們所需要的戰略韌性（strategic resilience），非常重要。」

● 烏東北頓內茨克市外圍 俄烏兩軍激烈交戰

烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴18日表示，烏克蘭與俄羅斯的部隊正在北頓內茨克市（Severodonetsk）外的村莊進行「激烈戰鬥」。數週來俄軍一直試圖占領這座城市。

蓋戴（Sergiy Gaiday）在Telegram上寫道：「現在最激烈的戰鬥正在北頓內茨克附近進行。他們（俄羅斯）並未完全控制這座城市。我們的守軍正在各個方向與俄羅斯人作戰。最近，他們擊落了一架飛機，並俘虜了一些人。」

蓋戴又說，與北頓內茨克隔河相望、仍受烏克蘭控制的城市利西昌斯克（Lysychansk），正受到「猛烈砲擊」。

● 赴烏南視察 澤倫斯基首次訪問尼古拉耶夫

烏克蘭總統澤倫斯基18日罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），這是自俄羅斯入侵以來他首次訪問此地。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發布的影片顯示，他看著尼古拉耶夫一棟嚴重受損的高層住宅大樓，並與當地官員舉行會議。

澤倫斯基還在一個看似地下室的空間與當地官員會面，並頒獎表揚他們的勇氣。

●立陶宛封鎖俄羅斯飛地加里寧格勒鐵路進出口

俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地方首長17日表示，已接獲立陶宛當局通知，表示基於西方制裁，將封鎖加里寧格勒利用鐵路進出口大量貨品。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示，這次封鎖將影響通過立陶宛，在加里寧格勒和俄國之間進出口40%至50%的貨物。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，俄國與北大西洋公約組織（NATO）之間緊張情勢升高，而此舉恐會火上加油。

● 2退役美軍烏克蘭作戰遭俘 俄電視台公布畫面

2名美國退役軍人前往烏克蘭作戰，上週卻失去音訊。俄羅斯國家電視台17日公布影片並稱俄軍逮捕了這2名美國人，證實他們已淪為俘虜，他們的命運令人憂心。

美國國務院一名發言人18日證實，美國當局已看過「據報在烏克蘭被俄軍俘虜」的2名美國公民照片和影片。「我們正在密切關注情勢的發展，並向家屬表達關懷之意。」

同樣來自阿拉巴馬州的德瑞克（Alex Drueke）和黃安迪（Andy Huynh，音譯），據信為俄軍2月24日開戰以來第一批遭俄軍俘虜的美國人。

● 蒲亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

歐洲聯盟執行委員會建議烏克蘭為歐盟候選國後，俄羅斯總統蒲亭17日表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。

蒲亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」（St. Petersburg International Economic Forum）指出：「我們沒有任何反對。加不加入經濟聯盟是他們國家主權決定…這是他們的事，烏克蘭人民的事。」

他說：「歐盟不是一個軍事聯盟，不像北約。」蒲亭還指出，他相信若烏克蘭加入歐盟，將「淪為（西方國家的）半殖民地」。（編輯：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1110618