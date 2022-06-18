烏東北頓內茨克市外圍 俄烏兩軍激烈交戰

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴今天表示，烏克蘭與俄羅斯的部隊正在北頓內茨克市（Severodonetsk）外的村莊進行「激烈戰鬥」。數週來俄軍一直試圖占領這座城市。

法新社報導，蓋戴（Sergiy Gaiday）在Telegram上寫道：「現在最激烈的戰鬥正在北頓內茨克附近進行。他們（俄羅斯）並未完全控制這座城市。」

蓋戴還表示：「附近村鎮如托什基夫斯卡（Toshkivska）、佐路提（Zolote）等，戰鬥相當艱難。他們嘗試突破，但失敗了。」

「我們的守軍正在各個方向與俄羅斯人作戰。最近，他們擊落了一架飛機，並俘虜了一些人。」

蓋戴又說，與北頓內茨克隔河相望、仍受烏克蘭控制的城市利西昌斯克（Lysychansk），正受到「猛烈砲擊」。

「他們無法接近它，這就是為什麼他們只用空襲向這座城市開火。在城內非常危險。」

蓋戴並指出，北頓內茨克市內的阿佐特化工廠（Azot）遭到「更多破壞」。他昨天稱，有568位平民躲在這座工廠裡，包括38名兒童，唯有「完全停火」才能確保他們撤離。

聯合國（UN）昨天也說，北頓內茨克取得乾淨用水、食物、衛生用品和電力的機會正在消失，烏克蘭東部的人道情勢「極度堪憂」。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110618