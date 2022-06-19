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俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭 稱對北頓內茨克攻勢順利

2022/6/19 21:18（6/19 21:26 更新）
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俄羅斯國防部說，他們在烏克蘭城市尼古拉耶夫摧毀10座榴彈砲和多達20輛軍車，這些裝備是在過去10天由西方國家提供的。圖為18日尼古拉耶夫房屋遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯國防部說，他們在烏克蘭城市尼古拉耶夫摧毀10座榴彈砲和多達20輛軍車，這些裝備是在過去10天由西方國家提供的。圖為18日尼古拉耶夫房屋遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天說，俄軍發射伊斯坎德（Iskander）飛彈擊中烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）戰車修理廠。另外，俄羅斯對烏克蘭東部北頓內茨克的攻勢正順利展開。

俄羅斯國防部還說，他們在烏克蘭城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）摧毀10座榴彈砲和多達20輛軍車，這些裝備是在過去10天由西方國家提供的。

路透社報導，俄羅斯今天表示，在控制烏克蘭東部北頓內茨克（Sievierodonetsk）郊區的一個地區後，俄羅斯對北頓內茨克的攻勢正成功進行。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在一段影音聲明中說：「北頓內茨克方向的攻勢正在順利展開。」他說，位於城市東郊的梅季奧爾基涅（Metyolkine）已被攻下。

他說：「俄羅斯聯邦武裝部隊繼續攻擊烏克蘭領土的軍事目標。」

科納申科夫說，遠程的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部第聶伯羅（Dnipro）地區的指揮中心，造成包括來自參謀總部的烏克蘭將軍和軍官喪生。

路透社無法獨立核實俄羅斯攻擊烏克蘭的細節或傷亡人數。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110619

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