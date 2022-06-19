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葉倫：美國經濟將放緩 衰退非「不可避免」

2022/6/19 22:23
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示，美國經濟出現衰退並非「不可避免」。美國聯邦準備理事會（Fed）15日升息3碼，引發外界憂心經濟萎縮。

葉倫（Janet Yellen）接受ABC政論節目「本週」（This Week）專訪時表示：「我預期經濟將放緩，但我不認為衰退是全然不可避免。」

美國經濟開始逐步從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創中強勁復甦，但烏克蘭戰爭加劇通膨飆升和供應鏈問題，助長外界悲觀氣氛。

葉倫指出，隨著聯準會採取更積極的行動解決通膨飆升的問題，陷入衰退並非「全然不可避免」。

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葉倫告訴節目主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）：「顯然，目前通膨的水準是難以接受的高。拜登總統的優先要務是將通膨壓下來。而且（聯準會）主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，他的目標是壓低通膨的同時維持強勁的就業經濟。」

葉倫說：「隨著經濟、勞動市場復甦，以及我們達到了充分就業，成長的速度相當快。自然而然，我們現在預期將轉向持續穩定的成長，但我不認為衰退是全然不可避免。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110619

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