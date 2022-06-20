土耳其大幅放寬防疫措施 台旅行業者受邀踩線

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（中央社台北20日電）土耳其大幅放寬防疫措施，當地知名旅遊業者DORAK TOUR與土耳其航空合作，邀請台灣10家主要旅行業者代表赴土耳其踩線，實地了解土國旅遊現況、條件及防疫保險等。

土耳其內政部宣布，自6月1日起，入境旅客無須出示72小時內的核酸檢測（PCR）陰性報告或48小時內的抗原快篩陰性報告。

駐土耳其代表處今天對中央社表示，台灣雄獅旅遊、可樂旅遊、鳳凰旅遊等10家主要旅行業者代表受邀前來土耳其踩線，並於日前拜會代表處及座談。駐土耳其代表黃志揚以阿里山高山烏龍歡迎。

黃志揚對於旅遊業者針對疫情解封後民眾旅遊需求前來土耳其踩線，實地了解土國旅遊現況、條件及防疫保險等相關事宜，以利未來超前部署表示肯定，也認為這有益未來台灣開放國外旅遊後，進一步規劃來土耳其旅遊的行程。

黃志揚除了逐一說明業者代表提出的問題、代表處可協助事項及範圍外，也強調代表處積極推廣外國人士赴台觀光旅遊工作，數週前更應邀出席當地國際旅遊會議推廣台灣特色主題旅遊，盼能吸引更多觀光客赴台。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩後，將有許多台灣業者出團前來土耳其觀光，黃志揚提醒業者善盡照護團員責任，提供民眾優質旅遊服務，並再次強調政府相當重視旅外民眾急難救助，也藉機會解釋處理急難的程序，提供相關建議及注意事項。（編輯：馮昭）1110620