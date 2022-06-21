俄諾貝爾獎得主拍賣獎章 獲逾30億捐烏受難兒童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約20日綜合外電報導）俄羅斯獨立報「新報」總編輯穆拉托夫的諾貝爾和平獎獎章今天以1.035億美元（約新台幣30.743億元）拍賣出去，所得將造福在俄烏戰爭中流離失所的兒童。

在傳統拍賣公司（Heritage Auctions）於紐約舉辦的這場拍賣會上，一名身分不詳的競標者透過電話競標，標下了這枚獎章。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）2021年與菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）一起獲獎，評委會表彰兩人「為維護言論自由所做的努力」。

蘇聯解體後，一群記者於1993年創立「新報」（Novaya Gazeta），穆拉托夫是其中一員。

今年，「新報」成為俄國剩下唯一能批評總統蒲亭（Vladimir Putin）以及他對內、對外政策的主流媒體。

在俄羅斯入侵烏克蘭一個多月後，俄國3月通過立法，嚴懲任何批評克里姆林宮（Kremlin）血腥軍事行動的人，「新報」因此宣布暫時停刊。

穆拉托夫這回拍賣諾貝爾獎章，競標者可親自到拍賣現場或在線上競標，所有收益都將用於聯合國兒童基金會（UNICEF）為烏克蘭戰爭流離失所兒童而定的人道主義因應計畫。

穆拉托夫4月曾在火車上遭到攻擊，當時有人將混有丙酮的油性塗料潑到他身上，導致他眼睛灼傷。

2000年以來，共有6名「新報」的記者與供稿者因報導內容遇害，受害者包括調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。

穆拉托夫獲頒諾貝爾和平獎時，將這份殊榮獻給這6名同僚。

穆拉托夫在傳統拍賣公司釋出的影片中表示，贏得諾貝爾獎「讓我們的聲音有機會被聽見」。

他繼續說，「今天最重要的一件事，是讓人們明白戰爭正在發生，我們需要幫助受到最多苦難的人」，特別是難民家庭的兒童。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110621