俄減供天然氣 丹麥啟緊急計畫荷蘭燃煤火力全開

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（中央社哥本哈根/海牙20日綜合外電報導）由於俄羅斯供應天然氣的不確定性，丹麥能源部門今天宣布，已啟動3階段緊急應變計畫的第一步；荷蘭政府也表示，將取消燃煤發電廠的生產上限。

路透社報導，丹麥能源機構表示，目前天然氣供應還不成問題，但呼籲消費者和企業減少消耗；同時表示如果供應中斷，會有緊急計畫因應。

該部門在聲明中表示：「早期預警意味可能出現天然氣供應明顯惡化的情況，這對天然氣市場的參與者來說是個信號，得為供應危機預作準備。」

丹麥宣布啟動緊急計畫3階段中的第一步，如果問題升級，可能必須對某些產業用戶實施配給。

上週，俄羅斯經由北溪一號管線（Nord Stream 1）供應至全歐的天然氣進一步減少。莫斯科表示，因維修造成延誤的情況還會更多，可能會導致所有供應暫停。

另一方面，荷蘭政府今天也表示，將取消燃煤電廠的所有生產上限，以因應來自俄羅斯的天然氣供應下降問題。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示，荷蘭政府已宣布天然氣危機進入第一階段，儘管目前尚未出現短缺，但呼籲民眾減少消耗。

傑騰在海牙的記者會上說：「內閣已決定立即取消從2002年到2024年對燃煤發電廠的生產限制，這意味燃煤發電廠能再次以完整量能運營，而不是目前燃煤發電廠運轉率不得超過35%上限的規定。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）5月表示，荷蘭能源公司GasTerra拒絕以盧布付款後，已停止向荷蘭供應天然氣。

傑騰說：「我想強調的是，目前沒有嚴重的天然氣短缺問題。但是，現在有更多國家受到（俄羅斯）壓迫。這讓我們感到擔憂。」

他表示：「基於這些擔憂，我今天宣布已來到天然氣危機的第一級：早期預警。」他表示，這麼做目的是讓荷蘭為天然氣消耗量較高的冬天做好準備。

德國政府昨天宣布，為確保滿足能源需求，將增加煤炭使用。

德國經濟部發表聲明說：「為減少消耗天然氣，必須減少用於發電的天然氣，得要多使用燃煤發電廠。」

奧地利政府昨天也宣布，有關當局將與該國主要電力供應商Verbund集團合作，讓南部梅拉赫（Mellach）的一個燃煤發電廠重新開始運作。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110621