中國海警船航行釣魚台海域 日本政府提出嚴正抗議

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）有兩艘中國海警局的船隻今天凌晨航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，日本聲稱「領海」遭入侵，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，今天上午4時10分（台灣時間3時10分）左右，兩艘中國海警局船隻航行在釣魚台海域陸續入侵日本「領海」，之後，還作勢要靠近日本漁船。

上午4時20分左右，這兩艘中國海警船航行在釣魚台西南約20公里處。日本海上保安本部派出巡邏船到日本漁船周邊，確保漁船的安全，同時持續警告中國海警船須立即駛離日本「領海」。

報導說，在釣魚台海域，上一次中國海警船隻入侵「領海」是本月18日，這次是今年以來第11次。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在內閣會議後的例行記者會上表示，中國海警船的舉動違反國際法，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議，並強烈要求中國海警船迅速駛離。

他說：「中國海警局所屬的船舶入侵尖閣諸島周邊的我國的領海，實在感到很遺憾，日本無法接受這種事。」

他還說，持續警惕，做好釣魚台海域周邊的警戒監視。同時，面對中國，日本會以冷靜且堅決的態度應對。(編輯：黃自強)1110621