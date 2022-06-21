美國會攻擊案第4場聽證會 聚焦川普施壓州官員

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦眾議院調查2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件的特別委員會幕僚表示，今天的聽證會，將聚焦於當時敗選後不肯下台的前總統川普如何向州政府官員施壓。

路透社報導，這場聽證會是本月的第4場，月內預定至少還有2場。由9人組成的眾院特別委員會在這些聽證會上，公開長達近一年的調查結果。

今天將親自出席作證的證人，包括喬治亞州州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger），以及亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯（Rusty Bowers），兩人和川普一樣都是共和黨籍。

另一名共和黨人、喬治亞州州務卿辦公室主管史特林（Gabriel Sterling），以及前喬治亞州選務人員莫斯（Wandrea ArShaye "Shaye" Moss），也都將出席聽證會。摩斯曾在遭到川普的合作夥伴點名後受到威脅。

川普2021年1月6日召集支持者聚會，現場氣氛火熱，他當時鼓舞支持者遊行挺進國會大廈。

這是川普特別挑選的日子，當天身兼聯邦參議院議長的時任副總統彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，準備正式認證2020年11月大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選。這也是敗選的川普能夠抓住白宮位置不放的最後機會。

拜登在總統大選於喬治亞州和亞利桑那州均取得勝利。川普和他的夥伴於是向這些州的官員施壓，包括要他們提交支持川普的選舉人名單，以推翻大選結果。

川普在2021年1月2日致電身為喬治亞州最高選務官員的拉芬斯伯格，要求他去「找出」足夠讓他贏得喬治亞州選舉人票的選票。

眾院特別委員會的一位匿名幕僚昨天在電話會議中告訴媒體記者：「川普總統和他的盟友發起了一場基於謊言的施壓行動，而這些謊言讓州政府、地方官員及其家人處於危險之中。」

截至目前，每場聽證會由特別委員會不同委員主導提問，今天將由民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）領銜。

謝安達19日在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）上說，眾院委員會將提出證據，證明川普涉入未能成功的提交假選舉人名單事件。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110621