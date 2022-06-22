俄揚言報復 美國：北約捍衛立陶宛承諾堅若磐石

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立陶宛停止讓被歐盟制裁的貨物從俄羅斯轉運至俄國飛地加里寧格勒，俄國揚言報復，美國國務院發言人普萊斯（圖）說：「我們支持北約盟邦，我們支持立陶宛。」（圖取自美國務院網頁state.gov）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）立陶宛停止讓被歐洲聯盟制裁的貨物從俄羅斯本土過境轉運至俄國飛地加里寧格勒，俄國揚言報復，美國今天對此表示堅定支持立陶宛以及北大西洋公約組織（NATO）捍衛立陶宛的承諾。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們支持北約盟邦，我們支持 立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 。」

「更明確地說，我們對北約第五條款（Article V）的承諾堅若磐石，第五條款明訂對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。」

立陶宛是前蘇聯共和國，目前是北約和歐盟成員國，是反對俄羅斯入侵烏克蘭最直言不諱的國家之一。

俄國2月24日入侵烏克蘭，使得東西方關係落入半世紀來的低谷。立陶宛為因應18日起生效的歐盟新制裁，禁止建築原料、金屬、煤炭等特定基本物品，藉由立陶宛境內鐵路進出 加里寧格勒 加里寧格勒小百科 加里寧格勒在第二次世界大戰結束前原名柯尼斯堡，是東普魯士首府，亦是早期16世紀普魯士公國首都。

蘇聯在二戰結束、納粹德國戰敗後，依據波茨坦協定併吞柯尼斯堡與週邊地區，並設立波羅的海艦隊總部。由於戰略重要，當地禁止外國遊客前往。

1946年，蘇聯國家元首加里寧過世，蘇聯將柯尼斯堡改名為加里寧格勒以茲紀念，週遭區域也成為今日的加里寧格勒州。

1990年代蘇聯瓦解，立陶宛、拉脫維亞與白俄羅斯紛紛獨立，使得加里寧格勒連同整個加里寧格勒州變成與俄羅斯領土不再相連的外飛地。

加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的2個不凍港。 俄羅斯聯邦1997年於該市設立特別經濟區，大力發展製造業。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 州（Kaliningrad）。

俄羅斯外交部今天表示，已就這種「反俄限制」召見歐盟駐莫斯科大使艾德勒（Markus Ederer）；外交部並透過聲明，要求「立即」恢復讓貨物過境至加里寧格勒州，若情勢未改善必將報復。

普萊斯說，美國歡迎立陶宛等國家對俄羅斯入侵烏克蘭採取的「空前經濟措施」。

被問及俄羅斯的聲明時，普萊斯回答：「我們不回應俄羅斯的武力恫嚇或虛張聲勢，我們甚至不想給它額外的宣傳時間。」（譯者：陳政一）1110622