天才老爹遭控50年前性侵青少女 陪審團裁定出爐

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國加州陪審團今天裁定，老牌諧星比爾寇斯比近50年前在成人雜誌花花公子（Playboy）創辦人海夫納的豪宅性侵少女；這是他被數十人指控性侵後，首宗民事官司裁定。

聖塔蒙尼加（Santa Monica）法院陪審團認定，比爾寇斯比（Bill Cosby）1975年在片場和當年僅16歲的胡斯（Judy Huth）見面後，就對她灌酒，然後將她帶到海夫納 (Hugh Hefner) 名下的洛杉磯豪宅，在臥室性侵她。

現年64歲的胡斯獲賠50萬美元。

這是針對84歲的比爾寇斯比唯一成功的法律行動，他被指控幾十年來利用自己的名氣獵豔。

比爾寇斯比2018年因在另1起刑事案件中，對1名婦女下藥和猥褻在賓州入獄，但去年他的定罪因技術原因被推翻後獲釋。

比爾寇斯比沒有在這場為期兩週的民事審訊中現身，律師說他當年在片場與胡斯和她當時17歲的朋友塞繆爾森（Donna Samuelson）見面後，把他們帶到海夫納的豪宅。

陪審團聽到，當胡斯和比爾寇斯比單獨在一起時，比爾寇斯比開始親吻她，並試圖把手伸進她的衣服裡，之後脫下自己的褲子，強迫她進行性行為。

律師高德柏格（Nathan Goldberg）表示，多年來，胡斯一直壓抑自己，要自己不去想當時的事，但當其他女性開始出面指控比爾寇斯比性侵之後，當年的記憶又浮上心頭。

胡斯最初是在2014年12月提起訴訟，但隨著各種刑事調查的展開，此案被擱置。

此案並無刑事問題，因為胡斯向警方報案時，已經超過追訴期。

比爾寇斯比最知名作品是1984-92年電視情境喜劇「天才老爹」（The Cosby Show），他在劇中飾演討人喜愛的父親，因而得到「美國老爹」（America's Dad）的稱號。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110622