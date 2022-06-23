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客機降落邁阿密起落架斷裂起火 100多人緊急逃離

2022/6/23 09:20（6/23 09:29 更新）
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（中央社邁阿密22日綜合外電報導）多明尼加一架客機昨晚飛抵美國邁阿密國際機場時，左側主起落降斷裂、飛機衝出跑道起火，迫機上100多人緊急逃生，官員今天抵達墜機現場調查。

邁阿密戴德郡（Miami-Dade）消防官員說，多明尼加低成本航空「紅色航空」（Red Air）203號班機昨天這起事件導致3人輕傷送醫，但未傳機上有人罹難或重傷。

法新社與「華盛頓郵報」報導，根據現場的驚悚影片，這架麥道MD-82型客機（McDonnell Douglas MD-82）在跑道上打橫滑行、機鼻撞毀，機身冒出滾滾黑色濃煙，機上人員紛紛從飛機撤離。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）表示，這架飛機的左側主起落架在降落時斷裂，飛機之後「滑出跑道」，在草地區域停下來，右側冒出火焰。

去年11月剛成立的紅色航空表示，這架飛機從多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）飛抵邁阿密時遇到「技術困難」。

調查人員找到機上俗稱黑盒子的座艙語音紀錄器（CVR）與飛航紀錄器（FDR），也將對跑道標誌與實體環境進行額外調查。

紅色航空與美國國家運輸安全委員會表示，機上有130名乘客與10名機組人員。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110623

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