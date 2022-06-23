拜登民調連4週下滑 繼5月底再度觸及個人低點

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的最新民調，美國總統拜登的支持率連續第4週下滑，來到36%，追平5月底的最低點。

路透社報導，拜登支持率自去年8月以來就一直維持在50%以下，是他所屬民主黨可能於11月8日期中選舉在國會至少丟失一院掌控權的警訊。

有34%美國民眾認為經濟是美國目前最重大的議題。美國通膨達40年新高無疑是拜登最棘手問題，加上俄羅斯入侵烏克蘭限制國際燃料供應，供應鏈也仍因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行受到限縮。

在自家民主黨內部，拜登的支持率達73%，與6月15日調查的74%大致持平。去年8月期間，支持拜登執政表現的民主黨人有85%。

但在共和黨人士之間，拜登的支持率跌至7%，低於6月15日調查的11%。認為美國走在正確方向的美國民眾僅18%。

拜登的支持率雖沒有到達前一任總統川普於2017年12月寫下的33%史上最低，但也不遠了。

路透社/易普索在全美以英文進行線上調查，有1002名成人作答，包括435名民主黨人和379名共和黨人，抽樣誤差為正負4個百分點。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110623